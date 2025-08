Tensione alta a Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, dove una discussione tra un consigliere comunale e un cittadino, ex dipendente del porto turistico, è degenerata in una violenta colluttazione. L’episodio è avvenuto nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato, che ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, il confronto sarebbe nato da divergenze relative alla gestione dello scalo turistico, su cui il consigliere vanta delega diretta. Il cittadino coinvolto avrebbe lavorato nella struttura portuale e pare che i due abbiano avuto uno scontro acceso, culminato in una rissa.

Entrambi hanno riportato ferite e sono stati trasportati all’ospedale per le cure del caso. Il cittadino ha denunciato di essere stato colpito dal consigliere con un casco da moto, mentre quest’ultimo sostiene di essere stato aggredito senza alcuna provocazione.

Gli agenti del commissariato isolano della Polizia di Stato sono al lavoro per raccogliere testimonianze e accertare eventuali responsabilità. Al momento non si escludono provvedimenti a carico dei due protagonisti della vicenda.