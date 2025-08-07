Abbiamo provato a stilare una mappa economica dell’Italia dell’estate 2025.

Di seguito i costi settimanali pro-capite dei siti più gettonati finora, uno studio utile per chi ancora non ha programmato nulla.

Nord Italia

– Cinque Terre (Liguria): cinque borghi pittoreschi sulla Riviera di Levante, ideali per trekking e immersioni nella natura. Il periodo migliore è giugno, con un costo settimanale di €345 a persona.

– Sanremo e Riviera di Ponente (Liguria): spiagge bandiera blu e paesi straordinari, a pochi km dalla Francia. Il periodo migliore è giugno, con un costo settimanale di €405 a persona.

– Sirmione e Lago di Garda: borgo storico con terme e acque cristalline, perfetto per una vacanza rilassante. Il periodo migliore è fine agosto, con un costo settimanale di €390 a persona.

– Lignano Sabbiadoro e Bibione (Litorale Veneto): spiagge dorate e movida notturna, ideali per famiglie e giovani. Il periodo migliore è giugno, con un costo settimanale di €395 a persona.

Centro Italia

– Isola d’Elba e Versilia (Toscana): isola paradisiaca con spiagge e sentieri per trekking, e Versilia per la vita notturna. Il periodo migliore è giugno-luglio, con un costo settimanale di €390 a persona.

– Lucca e Garfagnana (Toscana): città storica con borghi medievali e sentieri per passeggiate nella natura. Il costo settimanale è di €310 a persona.

Sud Italia

– Positano e Costiera Amalfitana (Campania): borgo pittoresco con mare cristallino e paesaggi mozzafiato. Il costo settimanale è di €540 a persona.

– Salento (Puglia): spiagge e borghi storici, ideali per una vacanza estiva. Il costo settimanale è di €380 a persona.

– Maratea (Basilicata): borgo storico con spiagge e paesaggi mozzafiato. Il costo settimanale è di €395 a persona.

Altre destinazioni gettonate

– Sappada (Friuli Venezia Giulia): stazione turistica estiva e invernale con paesaggi naturali spettacolari. Il costo settimanale è di €570 a persona.

– Riviera Romagnola (Emilia Romagna): spiagge e parchi divertimento, ideali per famiglie e giovani. Il costo settimanale è di €410 a persona.

– Porto Recanati e San Benedetto del Tronto (Marche): spiagge e borghi storici, ideali per una vacanza estiva. Il costo settimanale è di €480 a persona.