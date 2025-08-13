La linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro sarà interrotta temporaneamente a partire dal termine del servizio viaggiatori di domenica 24 agosto 2025 fino alla riapertura prevista per lunedì 1 settembre 2025.

L’annuncio arriva dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), che ha precisato le motivazioni dello stop: l’interruzione è necessaria per effettuare prove tecniche obbligatorie secondo i protocolli dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa).

Prove per il nuovo treno CAF

Il test riguarda l’immissione in servizio di un nuovo convoglio CAF, progettato per migliorare comfort, efficienza e capacità di trasporto. L’arrivo di questo treno rientra nel piano di ammodernamento della flotta, volto a ridurre i tempi di attesa e a garantire standard qualitativi più elevati per i pendolari.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza

Oltre alle prove per il nuovo treno, EAV ha programmato l’aggiornamento dei sistemi che garantiscono la sicurezza della circolazione ferroviaria. L’intervento interesserà infrastrutture, apparati di segnalamento e sistemi di controllo, con l’obiettivo di incrementare l’affidabilità e la regolarità del servizio.

Disagi temporanei e benefici a lungo termine

Durante i giorni di sospensione non sarà possibile viaggiare sulla tratta Piscinola – Aversa Centro. EAV raccomanda agli utenti di pianificare in anticipo i propri spostamenti e di consultare il sito ufficiale o i canali social aziendali per eventuali aggiornamenti su servizi sostitutivi o variazioni.

L’azienda sottolinea che questi interventi, seppur comportino un disagio momentaneo, sono fondamentali per garantire una metropolitana più moderna, sicura ed efficiente a beneficio di tutti i viaggiatori.

La circolazione tornerà regolare da lunedì 1 settembre 2025, con l’obiettivo di offrire un servizio migliorato sia dal punto di vista tecnico che operativo.