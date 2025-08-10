La Polizia ha arrestato un uomo di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Gli agenti dei commissariati Decumani e Montecalvario, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Mercato dopo una segnalazione giunta alla sala operativa. La chiamata riguardava una lite in corso tra una donna e il suo ex marito.

All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo al piano terra dell’edificio e, all’interno dell’abitazione, la donna in forte stato di agitazione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’ex marito si sarebbe presentato pretendendo di vedere il figlio. Al rifiuto della donna, l’uomo avrebbe reagito con violenza, colpendola al petto e causandole una ferita. Episodi simili, secondo la testimonianza, si sarebbero già verificati in passato.

Arresto e condizioni della vittima

Il 61enne è stato tratto in arresto e resta in attesa delle decisioni del giudice.

La donna, pur visibilmente scossa, non ha riportato gravi lesioni e non ha necessitato di cure mediche ospedaliere.