Operazione congiunta di carabinieri della compagnia Centro e polizia municipale di Napoli sul lungomare cittadino. Nel corso di alcuni controlli a Mappatella beach, tre persone sono state denunciate per la gestione abusiva di un’attività di noleggio di attrezzature balneari.
L’attività illecita
Secondo quanto ricostruito, i tre avevano occupato senza autorizzazione una porzione della spiaggia libera, offrendo in affitto ombrelloni, sedie, sdraio e tavolini ai bagnanti. Tra i denunciati figura anche un uomo ritenuto vicino al clan Strazzullo.
Il sequestro
Durante l’intervento, i militari e gli agenti hanno sequestrato il materiale utilizzato per l’attività abusiva:
10 ombrelloni
60 sedie e sdraio
20 tavolini in plastica
Oltre a ciò, sono stati rinvenuti e sequestrati contanti ritenuti provento dell’illecito.
Controlli sul litorale
L’operazione rientra nell’ambito dei controlli disposti dalle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di abusivismo e illegalità lungo le spiagge del litorale napoletano, soprattutto nelle aree più frequentate dai cittadini e dai turisti.