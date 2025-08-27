Operazione congiunta di carabinieri della compagnia Centro e polizia municipale di Napoli sul lungomare cittadino. Nel corso di alcuni controlli a Mappatella beach, tre persone sono state denunciate per la gestione abusiva di un’attività di noleggio di attrezzature balneari.

L’attività illecita

Secondo quanto ricostruito, i tre avevano occupato senza autorizzazione una porzione della spiaggia libera, offrendo in affitto ombrelloni, sedie, sdraio e tavolini ai bagnanti. Tra i denunciati figura anche un uomo ritenuto vicino al clan Strazzullo.

Il sequestro

Durante l’intervento, i militari e gli agenti hanno sequestrato il materiale utilizzato per l’attività abusiva:

10 ombrelloni

60 sedie e sdraio

20 tavolini in plastica
Oltre a ciò, sono stati rinvenuti e sequestrati contanti ritenuti provento dell’illecito.

Controlli sul litorale

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli disposti dalle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di abusivismo e illegalità lungo le spiagge del litorale napoletano, soprattutto nelle aree più frequentate dai cittadini e dai turisti.

Articoli CorrelatiALTRO DALL'AUTORE