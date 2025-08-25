L’ultima settimana di agosto sarà segnata da un’alternanza tra caldo intenso e maltempo. Dopo un avvio caratterizzato dal rinforzo dell’anticiclone africano, che garantirà giornate in gran parte soleggiate ma non prive di locali rovesci, il tempo cambierà nuovamente a partire da giovedì 28 agosto.
Secondo le previsioni di 3bmeteo, infatti, l’intensificarsi della saccatura collegata all’ex uragano Erin darà origine a una depressione secondaria. Questa, muovendosi dalla Francia meridionale verso il Nord Italia, trascinerà un fronte perturbato in grado di portare piogge diffuse e un peggioramento marcato delle condizioni atmosferiche.
Previsioni per i prossimi giorni
Lunedì–Mercoledì: prevalenza di sole e temperature elevate, con picchi oltre i 35 gradi al Centro-Sud. Possibili brevi temporali pomeridiani sulle aree interne e alpine.
Da giovedì 28 agosto: ingresso della perturbazione con piogge e temporali al Nord, in estensione successiva verso il Centro. Temperature in calo e clima più instabile.
Weekend: tendenza ancora da confermare, ma con probabile persistenza di instabilità sulle regioni adriatiche e parte del Sud, mentre al Nord-Ovest potrebbe tornare un miglioramento.