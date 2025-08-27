La content creator Mary Cioffi, conosciuta anche come ex reginetta di bellezza e molto seguita sui social, ha raccontato pubblicamente un episodio che lei stessa definisce una molestia. La vicenda, condivisa su Instagram, ha subito suscitato numerose reazioni e messaggi di solidarietà.

L’episodio

La Cioffi ha spiegato di essersi trovata in una situazione imprevista mentre cercava di recuperare un costume caduto dal balcone. Per farlo aveva utilizzato una canna da pesca, ma quando ha bussato alla porta di un appartamento al primo piano, le si è presentata davanti una coppia di anziani. Nel momento in cui stava recuperando l’indumento, l’uomo le avrebbe stretto le mani e poi toccato in modo inappropriato.

«Per me è stata una molestia vera e propria», ha dichiarato la content creator nel suo video.

La riflessione della content creator

Scossa dall’accaduto, Mary Cioffi ha aggiunto una riflessione personale: «Non pensavo di dover affrontare molestie sessuali alla mia età. Sono stata imprudente a entrare da sola in casa di uno sconosciuto e invito tutte le donne a non commettere lo stesso errore».

La reazione del pubblico

Il racconto ha rapidamente generato centinaia di commenti di sostegno, alimentando il dibattito online sull’importanza di denunciare simili episodi. Molti follower hanno sottolineato come anche gesti ritenuti “minori” possano avere conseguenze emotive profonde per chi li subisce.

Un messaggio di prudenza

Mary Cioffi ha voluto concludere il suo intervento con un monito, rivolto soprattutto alle più giovani: «La prudenza deve venire sempre prima di tutto».