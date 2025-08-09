Controlli mirati contro il lavoro nero hanno portato alla scoperta di quattro lavoratori irregolari in una nota pizzeria del centro a Pomigliano d’Arco, tra cui un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno. L’operazione è condotta dai vigili urbani, coordinati dal tenente Andrea D’Ambrosio, in collaborazione con il personale dell’Ispettorato del Lavoro.

L’ispezione e le irregolarità

Nel locale, dove erano in servizio nove dipendenti, quasi la metà è risultata priva di regolare contratto. Gli agenti hanno inoltre accertato che uno dei lavoratori “in nero” non possedeva il permesso di soggiorno, configurando così anche una violazione delle norme sull’immigrazione.

Sanzioni e provvedimenti

Per le violazioni riscontrate è disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10.000 euro.

L’impegno contro il lavoro irregolare

Le autorità locali ribadiscono che i controlli proseguiranno a tappeto nei prossimi mesi, con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento, tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la concorrenza leale tra le attività commerciali.