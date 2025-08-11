Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di potenziamento infrastrutturale nelle stazioni di Napoli Piazza Amedeo e Napoli Mergellina. I lavori si svolgeranno in orario notturno, dalle 22:30 alle 5:30, nelle seguenti date:
17/18 agosto
18/19 agosto
21/22 agosto
29/30 agosto
2/3 settembre
9/10 settembre
Interruzione della circolazione
Per consentire le attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.
Di conseguenza:
I treni della Linea 2 subiranno limitazioni di percorso o cancellazioni.
I collegamenti Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei – Salerno/Castellammare di Stabia saranno soppressi o limitati alle stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.
Informazioni e aggiornamenti
I passeggeri sono invitati a consultare il sito e i canali ufficiali di Trenitalia e RFI per verificare orari e soluzioni di viaggio alternative.