Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di potenziamento infrastrutturale nelle stazioni di Napoli Piazza Amedeo e Napoli Mergellina. I lavori si svolgeranno in orario notturno, dalle 22:30 alle 5:30, nelle seguenti date:

17/18 agosto

18/19 agosto

21/22 agosto

29/30 agosto

2/3 settembre

9/10 settembre

Interruzione della circolazione

Per consentire le attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.

Di conseguenza:

I treni della Linea 2 subiranno limitazioni di percorso o cancellazioni.

I collegamenti Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei – Salerno/Castellammare di Stabia saranno soppressi o limitati alle stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.

Informazioni e aggiornamenti

I passeggeri sono invitati a consultare il sito e i canali ufficiali di Trenitalia e RFI per verificare orari e soluzioni di viaggio alternative.