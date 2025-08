La Polizia Stradale di Napoli Nord ha tratto in arresto un 40enne originario di Caserta e residente in Svizzera, destinatario di un provvedimento di carcerazione per reati legati agli stupefacenti.

L’arresto è avvenuto durante un’attività di vigilanza ai caselli autostradali di Capua, dove gli agenti hanno fermato un veicolo per un controllo di routine. L’uomo alla guida ha mostrato chiari segni di insofferenza, insospettendo i poliziotti, che hanno proceduto con ulteriori accertamenti.

La condanna: 4 anni e 10 giorni di reclusione

Dai controlli è emerso che il soggetto era destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali, per una pena residua da scontare di 4 anni e 10 giorni di reclusione. L’uomo era condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Arresto eseguito e proseguimento dei controlli

A seguito della verifica, il 40enne è arrestato sul posto e condotto in carcere. L’attività rientra nell’ambito dei controlli potenziati presso i caselli autostradali, che proseguiranno anche nei prossimi giorni per contrastare il traffico illecito e intercettare soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari.