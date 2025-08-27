Dopo oltre 200 giorni di irreperibilità, è finita la latitanza di Felice Gammella, 37 anni, destinatario di due ordinanze emesse dalle procure di Salerno e Nola. Le misure non erano state eseguite fino a oggi, quando i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia lo hanno individuato e arrestato.

Il blitz a Secondigliano

Gammella si nascondeva nell’abitazione di una conoscente a Secondigliano. Grazie alla collaborazione della stazione locale, i militari hanno circondato l’edificio per bloccare ogni via di fuga.

La tentata evasione tra i tetti

Alla vista dei carabinieri, il 37enne ha provato a sfuggire all’arresto con una fuga spettacolare e rischiosa: si è lanciato da un tetto all’altro, saltando tra i solai delle palazzine vicine in una sorta di improvvisato parkour. La corsa, però, si è conclusa dopo pochi minuti, con i militari che lo attendevano in ogni direzione.

L’arresto

Bloccato e messo in manette, Gammella è stato trasferito in carcere, ponendo fine alla sua lunga latitanza.