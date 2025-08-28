Paura nella notte in via Santa Maria del Pianto, dove un autobus ANM della linea 785 è stato colpito da un lancio di pietre mentre rientrava al deposito. Secondo le prime ricostruzioni, tre giovani – probabilmente di origine straniera – avrebbero scagliato diversi sassi contro il mezzo di trasporto pubblico.

Una delle pietre ha centrato la parte sinistra del veicolo, mandando in frantumi una vetrata laterale. Fortunatamente non si registrano feriti tra autista e passeggeri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire agli autori dell’aggressione.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza del trasporto pubblico a Napoli, già più volte al centro di segnalazioni per danneggiamenti e aggressioni. Le forze dell’ordine stanno valutando l’acquisizione di immagini di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.