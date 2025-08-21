Un uomo di circa 40 anni è stato ritrovato privo di vita nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto in via Giovanni Cadolini, nel quartiere Monteverde Vecchio. Il corpo si trovava sul tetto di un garage all’interno di un’area condominiale. L’uomo non aveva con sé documenti di riconoscimento.

Le indagini sul ritrovamento

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Gianicolense, i militari della Compagnia San Pietro e la sezione rilievi tecnico-scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci. Presente anche il medico legale, che ha effettuato i primi accertamenti sul cadavere.

Le verifiche iniziali hanno evidenziato lesioni compatibili con una caduta dall’alto. Inoltre, lo stato di decomposizione lascia ipotizzare che il corpo fosse lì da diversi giorni prima del ritrovamento.

Ipotesi degli inquirenti

Secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse, l’uomo sarebbe stato un ladro. L’ipotesi più accreditata è che sia precipitato accidentalmente nel tentativo di introdursi in un’abitazione della zona. Al momento, tuttavia, non si esclude alcuna pista investigativa.

Le autorità stanno lavorando per risalire all’identità della vittima e per chiarire la dinamica dei fatti.