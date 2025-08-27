Un furto di ingente valore è stato messo a segno a Salerno, in via San Leonardo, dove una banda di ladri ha svaligiato un deposito di abbigliamento di alta moda. Oltre ai capi griffati custoditi nel magazzino, i malviventi hanno trafugato anche un orologio Rolex in oro, del valore stimato di circa 80mila euro, appartenente al titolare dell’attività.

La dinamica del colpo

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno dell’edificio dopo aver forzato una grata sulla facciata. L’operazione sarebbe compiuta senza attivare i sistemi d’allarme e senza essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

Una volta entrati, hanno svuotato gli scaffali del deposito portando via merce di lusso e, successivamente, hanno messo a soqquadro anche gli uffici, dove hanno trovato il prezioso orologio.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato insieme al personale della Scientifica, che ha effettuato i rilievi alla ricerca di tracce e indizi utili all’identificazione dei responsabili. Al momento non si esclude che dietro al furto ci sia una banda organizzata specializzata in colpi di questo tipo.

Preoccupazione tra i commercianti

L’episodio ha destato forte allarme tra i commercianti della zona, che chiedono un potenziamento delle misure di sicurezza per evitare che episodi simili possano ripetersi.