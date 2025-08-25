All’alba, in via Selva Piccola a Giugliano, quattro uomini hanno tentato di mettere a segno un furto all’interno di un cantiere edile. Il piano prevedeva il caricamento su un furgone di 14 scanni e 30 tavole metalliche, materiale sottratto dalla struttura.

Il colpo e l’intervento dei Carabinieri

I ladri hanno agito in silenzio, convinti di non essere notati. Ma qualcuno, accortosi dei loro movimenti sospetti, ha chiamato il 112. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano.

Il tentativo di fuga è stato vano: il furgone è stato bloccato e i quattro uomini sono stati arrestati.

Gli arrestati e le accuse

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, i fermati sono tutti già noti alle forze dell’ordine. Ora si trovano in attesa di giudizio e dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato.