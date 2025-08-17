Momenti di paura a Nocera Superiore, dove un gruppo di ladri ha fatto irruzione nella parrocchia di San Michele Arcangelo. L’episodio ha coinvolto il parroco, don Giuseppe Perano, che è stato aggredito mentre tentava di impedire il furto.

L’irruzione durante un incontro parrocchiale

I malviventi, quattro uomini con il volto coperto, si sono introdotti nell’ufficio parrocchiale mentre nei locali adiacenti era in corso una riunione di ragazzi ed educatori impegnati nell’organizzazione del pellegrinaggio per la festa dell’Assunta a Materdomini. Alcuni giovani si sono accorti della presenza sospetta e hanno dato l’allarme, attirando l’attenzione del sacerdote e dei fedeli presenti.

L’aggressione al parroco

Don Giuseppe ha cercato di fronteggiare i ladri, ma uno di loro lo ha minacciato con una chiave inglese, scagliandola poi contro una porta a vetri. La banda, colta di sorpresa, è riuscita a impossessarsi soltanto di poche decine di euro e di alcuni monili d’oro, tra cui oggetti personali del sacerdote, prima di darsi alla fuga.

Indagini in corso

Il parroco ha sporto denuncia ai Carabinieri di Nocera Superiore, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificare i responsabili e chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Sicurezza nelle parrocchie: un tema sempre più attuale

L’episodio ha scosso la comunità locale, sollevando nuove preoccupazioni sul tema della sicurezza nei luoghi di culto. La parrocchia di San Michele Arcangelo, punto di riferimento per fedeli e giovani del territorio, resta al centro dell’attenzione non solo per la vita spirituale, ma anche per la necessità di garantire protezione a chi la frequenta.