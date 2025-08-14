Il Comune di Magliano Vetere, in provincia di Salerno, in collaborazione con le Parrocchie (Sant’Irene, Santa Lucia e San Mauro) della Diocesi di Vallo della Lucania, l’organizzazione “Iubilaeum 25” e con il Partenariato (Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Unione dei Comuni Alto Calore, Gal Cilento), in occasione del “Giubileo 2025”, promuove la “Magliano in marcia per la Pace nel mondo (World Peace)” che si svolgerà Giovedì 21 Agosto 2025, alle ore 17:30.

“La Marcia “World Peace”, visti gli scenari attuali, – sostiene il Sindaco Adriano Piano – sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della Pace nel mondo, unendoci in un unico grande coro per un futuro migliore attraverso le nuove generazioni”.

Il piccolo comune delle aree interne del Cilento, si mobilita per chiedere la Pace per tutto il Mondo, con la collaborazione e la partecipazione di tutta la comunità.

La manifestazione avrà inizio alle ore 17:30, in via Giardino, nella frazione di Magliano Nuovo con un corteo, guidato dai Comitati Feste, verso la Chiesa Santa Maria Assunta, dove sarà svolta la Messa per la Pace.

Alle ore 19:00, il corteo “World Peace” inizia a percorrere per le strade comunali e provinciali (Sp284 e Sp13), fermandosi nel Borgo di Magliano Vetere, dove si svolgerà la manifestazione “Giubileo dei Giovani”, con un momento di intrattenimento.

Alle ore 20:00, inizia la “Magliano in marcia per la Pace nel mondo” verso il borgo di Capizzo, dove si svolgerà la cerimonia per la Pace, con intrattenimento musicale e culinario.

La manifestazione vedrà la collaborazione dei Comitati Feste, Associazioni, Proloco, Ludoteca, Attività Commerciali e Bar per donare tutti insieme un contributo a ciò che Papa Leone XIV, ha spesso menzionato, quello di lottare per una “Pace Disarmata e Disarmante”.

“Vogliamo dare con “World Peace” – sostiene l’assessore Anna Ferrentino – un contributo attivo per le nuove generazioni in occasione del “Iubilaeum 25”. Perché è dai giovani che deve nascere il desidero di vivere in un Continente, quello Europeo, capace di offrire opportunità da condividere nel Mondo e con il Mondo. Oggi si danno molte cose per scontato, ma i fatti di Gaza e dell’Ucraina, ci dimostrano, in modo particolare, come i Potenti della Terra siano presi dal bisogno di distruggere con le armi, piuttosto che disarmare con l’amore”.