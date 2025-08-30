Corbara. Si avvicina un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura: il concerto di Matteo Mauriello, che si terrà questa sera, 30 agosto alle ore 21 presso l’anfiteatro di Francavilla. L’evento, parte del progetto “Promenade a Sud”, offre una serata all’insegna della musica tradizionale e della convivialità, unendo artisti di grande talento.

La formazione musicale è composta da:

Matteo Mauriello – voce e tamburi

Marianita Carfora – voce e castagnette – Sossio Arciprete – chitarra

-Vincenzo Laudiero – flauti e Daniele La Torre – plettri.

A rendere la serata ancora più speciale saranno gli ospiti Michele Buonocore e Debora Sacco.

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania, a valere sulle risorse del FSC 21-27.

“Siamo entusiasti di ospitare questo concerto, che non solo celebra la cultura musicale della nostra regione, ma promuove anche il turismo e la valorizzazione del nostro territorio – dichiara il sindaco Pietro Pentangelo – Invitiamo tutti a partecipare a questa serata magica, dove la musica diventa il filo conduttore della nostra storia e delle nostre tradizioni.”

Conferma l’importanza dell’evento la consigliera delegata alla cultura Manuela Zanin: “Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica all’insegna della musica e della cultura”