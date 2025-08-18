La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione di 10 specialisti giuridico-legali-finanziari, con contratto a tempo pieno e indeterminato.
La scadenza per presentare domanda è fissata alle ore 23:59 del 6 settembre 2025.
Posti disponibili e mansioni
I 10 posti messi a concorso sono destinati alla sede di Roma e prevedono l’inquadramento in categoria A, posizione economica F1.
Le figure selezionate avranno il compito di:
studiare e analizzare il diritto dell’Unione europea;
supportare le attività di prevenzione e gestione delle procedure di infrazione e pre-infrazione;
redigere pareri, studi, relazioni e note tecniche;
predisporre documenti da inviare alle istituzioni europee;
collaborare con amministrazioni e organismi coinvolti nella gestione delle procedure.
Stipendio previsto
L’inquadramento garantisce uno stipendio annuo lordo di circa 32.000 euro, a cui si aggiungono le indennità previste dalla contrattazione collettiva.
Requisiti di partecipazione
Possono candidarsi coloro che soddisfano i seguenti requisiti generali:
cittadinanza italiana;
pieno godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’impiego;
assenza di esclusioni dall’elettorato attivo;
non essere stati destituiti o dispensati da incarichi presso la Pubblica Amministrazione.
È inoltre richiesta una laurea magistrale o specialistica in una delle seguenti discipline:
Giurisprudenza;
Scienze delle pubbliche amministrazioni;
Scienze della politica;
Relazioni internazionali;
Scienze economico-aziendali;
Scienze dell’economia.
Il bando riserva 2 posti al personale già in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevede l’applicazione dei titoli di preferenza previsti dalla legge.
Prove di concorso
La selezione si articolerà in più fasi:
Prova preselettiva (eventuale, solo se le candidature supereranno le 200 unità): test a risposta multipla su diritto dell’UE, diritto costituzionale e amministrativo, economia politica, scienza delle finanze, lingua inglese, logica e ragionamento critico.
Poi Prova scritta: elaborato o quesiti a risposta sintetica sulle stesse materie, con verifica delle competenze di comprensione e produzione scritta in lingua inglese.
Prova orale: colloquio sugli stessi argomenti, con accertamento delle competenze digitali nell’uso del computer e dei principali software.
Come presentare domanda
Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale inPA.
Per completare la procedura sono necessari:
credenziali SPID o CIE;
un indirizzo PEC;
il pagamento di una tassa di iscrizione di 10 euro tramite PagoPA.
Il termine per presentare domanda è fissato al 6 settembre 2025 alle ore 23:59.