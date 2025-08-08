Il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani rappresenta uno dei capitoli di spesa più rilevanti per le amministrazioni comunali. Secondo la Relazione sui servizi pubblici del CNEL, la spesa media nazionale si attesta a 386 euro per tonnellata, con differenze significative tra le regioni:
Minimo: Lombardia, 290 €/tonnellata
Massimo: Liguria e Lazio, 507 €/tonnellata
Costi più alti al Sud, ma con meno rifiuti prodotti
Nelle regioni del Mezzogiorno, la spesa media è:
+37% rispetto al Nord-Ovest
+50% rispetto al Nord-Est
Superiore anche alla media del Centro Italia
Un dato che sorprende, considerando che il Sud produce meno rifiuti pro capite. Alcuni esempi:
Basilicata: 357 kg/abitante
Molise: 383 kg/abitante
Campania e altre regioni meridionali: meno di 500 kg/abitante
Al contrario, le regioni più “produttrici” di rifiuti sono:
Emilia-Romagna: 641 kg/abitante
Toscana: 600 kg/abitante
Liguria: 545 kg/abitante
Raccolta differenziata: obiettivi e realtà
La media nazionale della raccolta differenziata è 65,4%, in linea con il target 2025. Tuttavia, alcune aree restano indietro:
Lazio: 55,1%
Liguria: 55,6%
Sud Italia: media 57,6%
Le migliori performance si registrano nel Nord-Est (oltre il 70%), con Veneto al 77,4%, Lombardia al 73,3% e Marche al 71,9%.
I comuni più virtuosi e quelli in difficoltà
Oltre l’80%: Treviso, Mantova, Belluno, Reggio Emilia
Sotto il 40%: Reggio Calabria, Crotone
Anche all’interno della stessa regione esistono forti divari:
Liguria: Genova 48,2%, La Spezia 75,6%
Toscana: Arezzo 52,6%, Lucca 76,4%
Campania: Napoli 49,9%, Benevento 73,2%
Focus Napoli: costi alti e criticità strutturali
A Napoli la raccolta differenziata si svolge tramite ritiro porta a porta e campane stradali per umido, carta, multimateriale e indifferenziato. Nella pratica, molte campane diventano discariche a cielo aperto, aggravate dagli sversamenti illegali e dai roghi nelle periferie.
La città partenopea è tra le più costose d’Italia per Tari, spesso sopra la media nazionale. I fattori che incidono sono:
gestione complessa dei rifiuti
bassa percentuale di raccolta differenziata
evasione della tassa
Per il 2025, Napoli ha introdotto:
riduzione di circa 25 € per famiglie numerose o in difficoltà economica
aumento di 10-12 € per abitazioni oltre i 90 m²
Costo medio: circa 400 € l’anno per una famiglia di 4 persone.
Il caso Milano: efficienza e tariffe più basse
A Milano la Tari è stata ridotta nel 2025, soprattutto per le famiglie numerose. Merito di:
gestione più efficiente della raccolta e dello smaltimento
contrasto all’evasione fiscale
Tariffe indicative a Milano:
Single in 40 m²: circa 100 € annui
Famiglia di 4 persone in 90 m²: circa 290 € annui.