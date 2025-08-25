Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Aversa, in provincia di Caserta. Nella mattinata di oggi, in un parco privato di via Botticelli, un uomo di 85 anni è stato trovato privo di vita nel garage della propria abitazione.

La scoperta della badante

A lanciare l’allarme è stata la badante dell’anziano, che non vedendolo rientrare dopo diverso tempo si è recata a cercarlo. Una volta scesa nel garage, lo ha trovato riverso a terra e ha immediatamente contattato i soccorsi.

L’arrivo del 118

Il personale sanitario del 118 è giunto sul posto in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le prime ricostruzioni

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’85enne sarebbe sceso nel garage per recuperare la propria automobile. Al momento non si esclude che la morte possa essere stata causata da un malore improvviso.

La salma a disposizione dei familiari

La salma è stata affidata alla famiglia, che nei prossimi giorni provvederà a organizzare le esequie. Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.