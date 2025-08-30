Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., azienda leader dell’alta velocità ferroviaria, ha avviato nuove selezioni per potenziare il proprio organico. Sono disponibili 70 posti di lavoro suddivisi tra personale di bordo e di stazione.
Posizioni aperte
Hostess e steward di bordo – 48 posti
Le risorse selezionate saranno impegnate sui convogli Italo, occupandosi del comfort e della sicurezza dei passeggeri.
Sedi operative: Roma, Milano, Napoli
Mansioni principali:
accoglienza e assistenza ai viaggiatori;
cura e riordino degli ambienti a bordo;
servizio catering secondo gli standard aziendali.
Hostess e steward di stazione – 22 posti
Queste figure rappresentano il primo punto di contatto con il cliente nelle principali stazioni ferroviarie.
Sedi operative: Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Roma, Salerno, Venezia, Verona
Mansioni principali:
assistenza e informazione ai passeggeri;
promozione e vendita di prodotti e servizi Italo;
supporto operativo nelle attività della stazione;
gestione di eventuali criticità in coordinamento con lo station manager.
Requisiti richiesti
Per entrambe le posizioni i candidati devono possedere:
titolo di studio: diploma o laurea;
esperienza: precedente lavoro a contatto con il pubblico;
competenze: ottime capacità comunicative, relazionali e di problem solving;
lingue: conoscenza dell’inglese livello B2 o superiore;
disponibilità: flessibilità oraria, turni e festivi.
Come candidarsi
Le selezioni sono gestite da Gi Group e Randstad.
Hostess e steward di bordo: candidature aperte senza scadenza (si consiglia di candidarsi al più presto).
Hostess e steward di stazione: scadenze differenziate in base alla sede:
Firenze: 14 settembre 2025
Bologna, Roma, Salerno, Venezia, Verona: 15 settembre 2025
Brescia: 16 settembre 2025
Milano: 26 settembre 2025