Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., azienda leader dell’alta velocità ferroviaria, ha avviato nuove selezioni per potenziare il proprio organico. Sono disponibili 70 posti di lavoro suddivisi tra personale di bordo e di stazione.

Posizioni aperte

Hostess e steward di bordo – 48 posti

Le risorse selezionate saranno impegnate sui convogli Italo, occupandosi del comfort e della sicurezza dei passeggeri.

Sedi operative: Roma, Milano, Napoli

Mansioni principali:

accoglienza e assistenza ai viaggiatori;

cura e riordino degli ambienti a bordo;

servizio catering secondo gli standard aziendali.

Hostess e steward di stazione – 22 posti

Queste figure rappresentano il primo punto di contatto con il cliente nelle principali stazioni ferroviarie.

Sedi operative: Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Roma, Salerno, Venezia, Verona

Mansioni principali:

assistenza e informazione ai passeggeri;

promozione e vendita di prodotti e servizi Italo;

supporto operativo nelle attività della stazione;

gestione di eventuali criticità in coordinamento con lo station manager.

Requisiti richiesti

Per entrambe le posizioni i candidati devono possedere:

titolo di studio: diploma o laurea;

esperienza: precedente lavoro a contatto con il pubblico;

competenze: ottime capacità comunicative, relazionali e di problem solving;

lingue: conoscenza dell’inglese livello B2 o superiore;

disponibilità: flessibilità oraria, turni e festivi.

Come candidarsi

Le selezioni sono gestite da Gi Group e Randstad.

Hostess e steward di bordo: candidature aperte senza scadenza (si consiglia di candidarsi al più presto).

Hostess e steward di stazione: scadenze differenziate in base alla sede:

Firenze: 14 settembre 2025

Bologna, Roma, Salerno, Venezia, Verona: 15 settembre 2025

Brescia: 16 settembre 2025

Milano: 26 settembre 2025

CLICCA QUI PER LA CANDIDATURA