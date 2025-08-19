Un drammatico episodio di cronaca ha scosso Melito di Napoli. Ciro Luongo, ispettore di polizia di 58 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Viale delle Margherite.

Un delitto maturato in ambito familiare

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. A colpire mortalmente l’ispettore sarebbe stato Roberto Marchese, 21 anni, figlio della compagna della vittima. Dopo l’aggressione, il giovane si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri al confine tra Melito e Giugliano.

La dinamica dell’aggressione

L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, che hanno trovato il corpo senza vita di Luongo con evidenti ferite da arma da taglio. Restano ancora da chiarire le circostanze esatte che hanno portato all’omicidio, e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Indagini in corso

L’attività investigativa è coordinata dalla Procura di Napoli Nord, con il supporto della Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini vedono la collaborazione tra polizia e carabinieri per accertare movente e responsabilità, oltre a definire i dettagli della vicenda.