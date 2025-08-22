Un grave incidente si è verificato lo scorso 14 agosto lungo la Circumvallazione esterna, nei pressi dello svincolo dell’autostrada A1. Un uomo di circa 60 anni, dall’aspetto caucasico, era stato travolto da un tir e trasportato in condizioni critiche all’Ospedale del Mare, dove è rimasto in coma. Per diversi giorni non era stato possibile risalire alla sua identità.

L’indagine per scoprire chi fosse la vittima

Dopo l’incidente, il vice comandante della Polizia Locale di Casoria, maggiore Paolo Borzillo, ha avviato le procedure di rito nei confronti dell’autista del mezzo pesante e, parallelamente, ha organizzato una complessa attività di ricerca per identificare il pedone.

Sono stati effettuati controlli nei parcheggi frequentati dai camionisti e nelle aree spesso utilizzate da persone senza fissa dimora. Inoltre, la Polizia Locale ha contattato altre forze dell’ordine per verificare eventuali denunce di scomparsa compatibili con il caso.

La svolta grazie a “Chi l’ha visto?”

La ricerca ha avuto un punto di svolta due giorni fa, quando un’operatrice della Polizia Locale di Casoria, sotto la guida del comandante Giuseppe Sciaudone, ha consultato il sito della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Lì ha individuato una segnalazione che poteva corrispondere all’uomo ricoverato.

Dopo le verifiche e la collaborazione con il personale sanitario dell’Ospedale del Mare, è stata confermata l’identità del pedone e si è potuto procedere al ricongiungimento con la famiglia.

Le dichiarazioni delle istituzioni

Il maggiore Borzillo ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto:

“Questa vicenda dimostra come la Polizia Locale sia ormai in prima linea anche nelle attività di polizia sociale. L’intuizione di un’operatrice è stata determinante per giungere all’identificazione”.

Anche il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha voluto ringraziare gli agenti:

“Non è stata solo un’indagine, ma un gesto di umanità verso una persona in lotta per la vita e verso i suoi cari. La professionalità e la dedizione dimostrate meritano il massimo apprezzamento”.