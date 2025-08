Ha investito una donna lasciandola ferita sull’asfalto, poi è fuggito senza prestare soccorso. Ma nel giro di poche ore, grazie alle indagini delle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato. L’episodio è avvenuto ad Arzano e ha visto coinvolta una donna di nazionalità ucraina, ora fuori pericolo.

L’intervento immediato della polizia locale

L’incidente è avvenuto in un’area urbana sorvegliata da telecamere. Subito dopo l’investimento, una pattuglia della polizia locale è intervenuta sul posto, delimitando l’area e allertando i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale dal personale del 118, mentre gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini per rintracciare il responsabile.

Grazie alle prime testimonianze e ai filmati della videosorveglianza, è stato possibile risalire al veicolo coinvolto: una Fiat 600 di colore rosso, subito segnalata alle centrali operative.

Individuato il responsabile: veicolo nascosto in un box

Le indagini, coordinate dal comandante Biagio Chiariello, hanno condotto gli agenti della polizia locale fino a Secondigliano, in una zona nota come “Terzo Mondo”. Con la collaborazione della Polizia Locale di Napoli, è stato rintracciato l’intestatario del mezzo. Dopo aver bussato alla sua abitazione, gli agenti hanno individuato l’auto nascosta in un box, in attesa di riparazioni e riverniciatura, presso un’officina locale.

Messo alle strette, l’uomo ha confessato di essere l’autore dell’investimento ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per omissione di soccorso e lesioni personali. L’auto è stata sequestrata.

Patente scaduta, niente assicurazione: multe per 6mila euro

Durante gli accertamenti, è emerso che il veicolo era privo di assicurazione e che l’uomo guidava con patente scaduta. Per queste violazioni al Codice della Strada gli sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 6.000 euro.

La vittima è fuori pericolo: «Grazie agli agenti per l’efficienza»

La donna investita, dopo le cure ricevute in ospedale, non è in pericolo di vita. Ha voluto esprimere la propria gratitudine agli agenti per la prontezza e l’efficacia dell’intervento, che ha permesso di risalire in tempi rapidi all’identità del responsabile.