È ricoverato in rianimazione all’ospedale Cotugno di Napoli un ragazzo di 17 anni colpito da sospetta intossicazione da botulino dopo aver consumato un panino con broccoli in un food truck di Diamante, in provincia di Cosenza.

Il giovane era stato inizialmente assistito all’Ospedale del Mare di Napoli, per poi essere trasferito nella struttura specializzata dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Qui ha ricevuto il siero antidoto autorizzato dal centro nazionale di riferimento di Pavia. Attualmente è intubato e le sue condizioni sono giudicate “serie ma stazionarie”, con i medici che mantengono un cauto ottimismo per il recupero.

La Procura di Paola ha aperto un’inchiesta, indagando anche su due decessi sospetti che potrebbero essere collegati al caso.

Al momento, risultano ricoverate 14 persone all’ospedale di Cosenza: cinque in terapia intensiva, tre in pediatria e sei nei reparti di area medica. Secondo i sanitari, tutti sono in condizioni stabili.