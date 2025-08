È stato pubblicato il bando per l’accesso al ciclo XLI del Dottorato di Interesse Nazionale in Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation all’Università degli Studi di Macerata di cui INDIRE è partner.

Il nostro Istituto finanzia una borsa di dottorato su “Intelligenza Artificiale ed progettazione inclusiva

Il progetto di ricerca ha come obiettivo quello di ideare, sperimentare e validare modelli e strumenti per la progettazione e la gestione inclusiva del gruppo classe, integrando metodologie attive, tecnologie digitali e applicazioni di Intelligenza Artificiale, in coerenza con i Quadri delle competenze professionali dei docenti definiti da SAFI – Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione.

L’obiettivo è promuovere flessibilità, personalizzazione e inclusione nei percorsi di apprendimento, con particolare attenzione a studenti con disabilità, BES e alto potenziale.

La ricerca prevede, inoltre, un focus sullo sviluppo professionale dei docenti e sulla ricaduta nei contesti scolastici, anche attraverso la sperimentazione nelle reti di innovazione promosse da INDIRE.

La scadenza per la presentazione delle domande online è il prossimo 18 agosto. L’ammissione ai corsi di dottorato avviene previo superamento di una procedura di selezione per titoli ed esami.