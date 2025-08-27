È deceduto dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte l’uomo rimasto gravemente ferito nel tragico incidente avvenuto sulla A30, nei pressi dello svincolo Nocera–Pagani. La vittima è G.C., 38 anni, residente in provincia di Napoli.

L’incidente

L’impatto si è verificato sabato scorso, quando la Fiat Punto guidata dal 38enne si è scontrata con un tir. Le cause e le responsabilità sono ancora al vaglio della Polizia Stradale.

L’urto è stato devastante: per liberare l’uomo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sarno. Trasportato in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

La scelta della famiglia: donati gli organi

Colpita da un dolore immenso, la famiglia di G.C. ha scelto di compiere un gesto di straordinario altruismo, acconsentendo alla donazione degli organi.

Una decisione che, nella tragedia, apre alla speranza: grazie a questo gesto, altre persone potranno guardare al futuro con una nuova prospettiva di vita.