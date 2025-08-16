Un giovane di 26 anni originario di Afragola ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo l’asse mediano. Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua auto, che è andata a schiantarsi contro il guard rail. L’impatto è stato violentissimo e ha reso necessario l’intervento immediato dei carabinieri e dei soccorsi.

Il giovane era trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove i medici avevano subito preso in carico le sue condizioni già critiche. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi e nella tarda serata di ieri è dichiarato il decesso.

Le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e capire se all’origine della perdita di controllo ci siano state distrazioni, un guasto meccanico o altri fattori. La comunità di Afragola, intanto, si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, sconvolta da una tragedia che ha spezzato una giovane vita.