Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Vomero, a Napoli. Intorno all’una, all’altezza di via Camillo De Nardis, un’auto con a bordo un giovane ha svoltato senza segnalare la manovra, centrando in pieno uno scooter che proveniva dalla direzione opposta.

Lo scontro e i feriti

Sul ciclomotore viaggiavano due ragazzi poco più che diciottenni, un uomo e una donna. L’impatto è stato violentissimo: i giovani sono stati sbalzati dal mezzo. La ragazza ha sfondato il parabrezza dell’auto, riportando gravi ferite. Trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli, sarà sottoposta a esami approfonditi: i medici temono che frammenti di vetro possano averle lesionato un occhio.

Il ragazzo alla guida dello scooter, invece, ha riportato escoriazioni e tagli, ed è stato condotto in ospedale per accertamenti, pur non essendo in pericolo di vita.

L’automobilista sotto shock

Il conducente dell’auto è rimasto illeso, ma visibilmente sotto shock per l’accaduto. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la Polizia Municipale e un carro attrezzi per rimuovere i veicoli, entrambi gravemente danneggiati.

Indagini in corso

Gli agenti della Municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. Secondo le prime ipotesi, la mancata segnalazione della svolta da parte dell’auto sarebbe stata determinante nel causare lo scontro.

Nonostante la violenza dell’impatto, l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche.