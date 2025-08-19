Un drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 12 agosto a Torre del Greco si è trasformato in tragedia. Dopo giorni di lotta in ospedale, è morto Nunzio Arcella, 17 anni, originario di Torre Annunziata.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava nella notte tra il 12 e il 13 agosto a bordo di uno scooter insieme a un amico, quando il mezzo si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta. Lo schianto è avvenuto in via Nazionale, al confine tra Torre del Greco e Torre Annunziata.

Subito soccorso, Arcella era stato trasferito in condizioni gravissime all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è rimasto ricoverato per diversi giorni prima di spegnersi a causa delle ferite riportate.

Il cordoglio del sindaco

La notizia della morte è stata diffusa dal sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, attraverso un post su Facebook:

“Torre Annunziata piange l’ennesima giovane vittima della strada. Dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte, si è spento ieri a soli 17 anni Nunzio Arcella, coinvolto in un incidente avvenuto la settimana scorsa”.

Il primo cittadino ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia e alla comunità scolastica colpita dalla tragedia:

“È una ferita profonda per la famiglia, per la scuola e per l’intera città. A nome della giunta, del consiglio comunale e mio personale, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti conoscevano Nunzio”.

L’amico ancora ricoverato

Nello stesso incidente è rimasto gravemente ferito anche l’amico che viaggiava con lui sullo scooter. Il ragazzo è ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai medici.