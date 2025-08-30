Un violento incendio è divampato nella serata di ieri in un capannone-magazzino di via Ferrante Imparato, nella zona orientale di Napoli. Le fiamme, alte e ben visibili fino a Poggioreale, hanno causato il crollo della copertura della struttura.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per domare il rogo, con il supporto di rinforzi giunti anche da province vicine. Al momento, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.

L’odore di plastica e i dubbi sui materiali stoccati

I residenti della zona hanno segnalato un forte odore di plastica bruciata, ipotizzando la presenza di materiali plastici all’interno del capannone. La struttura si trova in un’area dove sono numerose le attività di proprietà cinese, ma al momento non è stata ancora accertata la natura effettiva dei materiali custoditi.

Indagini in corso

Le autorità stanno indagando per stabilire:

le cause dell’incendio;

l’identità dei proprietari del capannone;

la reale origine del rogo, che potrà essere chiarita soltanto dopo l’accesso all’interno della struttura, attualmente inagibile.