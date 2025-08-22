Continuano senza sosta le indagini sull’incendio divampato all’isola G1 del Centro Direzionale di Napoli, un rogo che ha destato grande preoccupazione e che resta al centro dell’attenzione della Procura. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze di tutte le persone informate sui fatti, al fine di chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.

Un ruolo fondamentale, quella notte, lo hanno avuto gli agenti di sicurezza del consorzio Gesecedi. Nonostante la rottura del sistema di allarme antincendio, le guardie giurate si sono subito accorte della gravità della situazione. Con prontezza hanno allertato i soccorsi e, contemporaneamente, sono riusciti a evacuare quattro persone rimaste intrappolate all’interno del palazzo, bloccate dal fumo e dall’aria irrespirabile.

Il loro intervento tempestivo è stato decisivo per evitare conseguenze ancora più drammatiche. Intanto la Procura di Napoli prosegue con gli accertamenti, mentre si attendono le relazioni tecniche che dovranno stabilire con precisione le cause dell’incendio.