L’incendio divampato ieri all’interno di un capannone privato in Via Spinelli, a Pompei, è ancora attivo. Le fiamme, alimentate da materiali di scarto tessile presenti nella struttura, hanno continuato a bruciare per tutta la notte, rendendo complesse le operazioni di spegnimento.

Ad aggiornare sulla situazione è il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che ha dichiarato:

“L’incendio è in corso dalla notte e le squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme. L’area è costantemente monitorata e al momento non risultano rischi immediati per la salute pubblica.”

Presenza costante delle autorità sul posto

Le operazioni sono coordinate da un presidio interforze, con la presenza di:

Vigili del Fuoco;

Polizia Locale;

Ufficio Tecnico Comunale;

Protezione Civile;

Tecnici dell’ARPAC, che stanno effettuando rilievi sulla qualità dell’aria.

Secondo i dati finora raccolti, non sono state rilevate sostanze tossiche nell’atmosfera, ma i controlli proseguono in modo continuo.

Indicazioni di sicurezza per i residenti

In via precauzionale, l’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini residenti nelle aree adiacenti, in particolare lungo Via Spinelli e Via Passanti Scafati, di osservare le seguenti misure:

tenere porte e finestre chiuse;

limitare le uscite all’esterno solo se strettamente necessario;

lavare con attenzione frutta e verdura coltivate nelle vicinanze dell’area interessata, prima del consumo.