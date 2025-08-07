L’incendio divampato ieri all’interno di un capannone privato in Via Spinelli, a Pompei, è ancora attivo. Le fiamme, alimentate da materiali di scarto tessile presenti nella struttura, hanno continuato a bruciare per tutta la notte, rendendo complesse le operazioni di spegnimento.
Ad aggiornare sulla situazione è il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che ha dichiarato:
“L’incendio è in corso dalla notte e le squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme. L’area è costantemente monitorata e al momento non risultano rischi immediati per la salute pubblica.”
Presenza costante delle autorità sul posto
Le operazioni sono coordinate da un presidio interforze, con la presenza di:
Vigili del Fuoco;
Polizia Locale;
Ufficio Tecnico Comunale;
Protezione Civile;
Tecnici dell’ARPAC, che stanno effettuando rilievi sulla qualità dell’aria.
Secondo i dati finora raccolti, non sono state rilevate sostanze tossiche nell’atmosfera, ma i controlli proseguono in modo continuo.
Indicazioni di sicurezza per i residenti
In via precauzionale, l’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini residenti nelle aree adiacenti, in particolare lungo Via Spinelli e Via Passanti Scafati, di osservare le seguenti misure:
tenere porte e finestre chiuse;
limitare le uscite all’esterno solo se strettamente necessario;
lavare con attenzione frutta e verdura coltivate nelle vicinanze dell’area interessata, prima del consumo.