Momenti di paura questa mattina a Catania, in via Cilea, dove un appartamento è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Piazza Dante e diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnati con autobotti per domare l’incendio che ha compromesso l’agibilità dell’abitazione, provocando gravi danni strutturali.

L’uomo sorpreso a dare fuoco con una bombola del gas

Poco distante dall’appartamento, i militari hanno identificato un 36enne pluripregiudicato, assistito dai sanitari del 118. Secondo alcune testimonianze, l’uomo era stato visto poco prima sul balcone della propria abitazione mentre tentava di incendiare una bombola del gas, minacciando di far esplodere l’intero edificio e pronunciando frasi sconnesse.

Le indagini e i precedenti episodi di violenza

Le indagini hanno permesso di ricostruire la vicenda. Il 36enne, abituale assuntore di stupefacenti, non avrebbe accettato il rifiuto della madre di consegnargli denaro la sera precedente. La lite era degenerata in un episodio di violenza domestica: l’uomo avrebbe aggredito la donna, puntandole un coltello alla gola, desistendo solo grazie all’intervento del padre.

Allontanatosi momentaneamente da casa, il 36enne sarebbe tornato durante la notte, continuando con comportamenti aggressivi, minacce e richieste insistenti di soldi ai genitori.

La denuncia

L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per danneggiamento a seguito di incendio aggravato e per maltrattamenti in famiglia.