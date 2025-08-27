Un evento con circa mille partecipanti, quando il limite massimo consentito era di 200 persone, e la vendita di alcolici per quasi 800 euro a un tavolo di soli minorenni: è quanto scoperto a Marina di Cassano, località balneare della penisola sorrentina.

L’intervento dei carabinieri

La festa, con dj set e performer molto seguito sui social, si svolgeva sul solarium di un lido della zona. I carabinieri della stazione di Sorrento sono intervenuti a notte fonda, interrompendo la serata e identificando i responsabili dell’evento.

Violazioni accertate

Secondo quanto riferito dai militari:

La presenza era di circa mille persone, ben oltre il limite di 200 previsto dalle norme di sicurezza;

Sono stati venduti alcolici a minorenni, con uno scontrino di quasi 800 euro consumati da sette ragazzi seduti allo stesso tavolo.

Denunce

L’amministratore e il proprietario del lido sono stati identificati e denunciati per violazioni legate alla sicurezza dell’evento e alla somministrazione illegale di alcolici ai minori.