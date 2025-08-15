Un ventenne originario del quartiere napoletano di Ponticelli è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Volla con l’accusa di resistenza e ricettazione. Il giovane, fermato nella notte, si trova attualmente in camera di sicurezza in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito, i militari lo hanno notato in via Lufrano, a Volla, nei pressi di un distributore di carburante. L’atteggiamento sospetto e la recente serie di furti di veicoli avvenuti in zona hanno spinto i carabinieri a intervenire. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha acceso lo scooter e ha tentato la fuga, dando il via a un inseguimento durato pochi istanti.

Bloccato e ammanettato, è stato trovato alla guida di un mezzo risultato rubato poche ore prima. Lo scooter è stato sequestrato, mentre per il ventenne è scattato l’arresto. L’episodio si inserisce in un contesto di controlli intensificati nella zona vesuviana, dove le forze dell’ordine stanno cercando di contrastare l’aumento dei furti di veicoli.