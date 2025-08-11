La motonave Rubattino della compagnia Moby Cin Tirrenia è rimasta ferma al largo di Capri dalle prime ore del pomeriggio di ieri a causa di un’avaria provocata da un principio d’incendio.

L’intervento dell’equipaggio

Le fiamme sono prontamente domate grazie alla rapidità e all’efficienza del personale di bordo, evitando conseguenze gravi. Le centinaia di famiglie a bordo, di ritorno dalle vacanze verso Napoli, hanno espresso gratitudine all’equipaggio per l’intervento risolutivo.

Traino e indagini sulle cause

Dopo l’incidente, la Rubattino è stata trainata in sicurezza da rimorchiatori. Saranno ora effettuati accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’incendio.

Disagi per i passeggeri

L’avaria ha causato notevoli ritardi: la nave era attesa al porto di Napoli alle 19:00, ma i vacanzieri e gli automobilisti in attesa sono rimasti fermi a lungo. Lo stop ha influito anche sulla partenza prevista per Palermo alle 21:00, rinviata in attesa della conclusione delle operazioni di sbarco e assistenza.