Un’operazione dei carabinieri del nucleo operativo e Pmz del Vomero ha portato all’arresto di Michele Scoglio, 50 anni, residente ai Camaldoli e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato a un posto di controllo, dove è stato trovato con 13 grammi di hashish nelle tasche.

La perquisizione e le scoperte in casa

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un vero e proprio deposito illecito:

580 grammi di hashish,

23 grammi di cocaina,

3 piante di marijuana,

un ordigno esplosivo artigianale con oltre un chilo di polvere pirica, ritenuto capace di far saltare in aria un furgone,

uno scooter con targa polacca, risultato provento di furto,

535 euro in contanti, considerati frutto dell’attività di spaccio.

Arresto e custodia cautelare

Il 50enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione di materiale esplosivo. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.