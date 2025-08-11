Un uomo di 80 anni, residente ad Aprilia e affetto dal virus West Nile, è deceduto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, con patologie pregresse, era ricoverato da circa tre settimane. La notizia è stata confermata dalla Regione Lazio ed è l’ottavo decesso legato al virus nella regione dall’inizio dell’anno.

Due nuovi casi a Trento e Biella

Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati due ulteriori casi di infezione:

Trento: donna appena rientrata da una vacanza;

Provincia di Biella: 72enne con patologie concomitanti, attualmente in lento miglioramento e in risposta ai trattamenti antivirali e di supporto.

Entrambe le pazienti sono ricoverate e in condizioni stabili.

Situazione nazionale e raccomandazioni

Dall’inizio del 2025, in Italia sono stati registrati oltre 170 casi di West Nile e almeno 17 decessi.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ricorda l’importanza della diagnosi precoce e invita chi, nei giorni successivi a punture di zanzara, manifesta sintomi come febbre, eruzioni cutanee o disturbi neurologici, a rivolgersi tempestivamente al proprio medico, soprattutto dopo viaggi in zone endemiche.