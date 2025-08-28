La SSC Napoli annuncia un cambiamento epocale nell’intrattenimento dello stadio Diego Armando Maradona. Dopo oltre tredici anni, il club azzurro si separa da Daniele “Decibel” Bellini, storico speaker che ha accompagnato generazioni di tifosi, passando il testimone alla Golden Boys, società guidata da Geolier e dal fratello Gaetano Palumbo.

La nuova era firmata Geolier

Con l’accordo, Golden Boys curerà insieme al club tutta la direzione artistica del matchday azzurro:

dj set pre-partita

palinsesto musicale completo

ospiti speciali durante la stagione

Il debutto ufficiale è fissato per sabato 30 agosto, in occasione della sfida interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez.

L’addio amaro di Decibel Bellini

Dal 25 marzo 2010, data del suo esordio in Napoli-Juventus (3-1 per gli azzurri), Decibel Bellini è stato la voce simbolo del Maradona. Dai gol di Cavani alle magie di Higuaín, fino allo scudetto di Spalletti, la sua carica ha scandito i momenti più emozionanti della storia recente del club.

Con un post sui social, Bellini ha salutato con amarezza i tifosi:

“Qualsiasi cosa succeda, sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. Ho sempre dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta.”

Parole che hanno subito scatenato centinaia di commenti di solidarietà da parte del popolo azzurro.

Geolier e Napoli: un legame sempre più forte

Per Geolier non si tratta di un debutto assoluto con il club:

ha realizzato la colonna sonora del film “Sarò con te”;

è stato tra i protagonisti delle feste scudetto del 2023 e del 2025;

è considerato oggi una delle voci più rappresentative di Napoli a livello musicale e culturale.

Con la Golden Boys, il rapper e imprenditore punta a trasformare lo stadio Maradona in un palcoscenico musicale oltre che calcistico, creando un’esperienza unica per i tifosi.

Un cambiamento che divide i tifosi

Se da un lato c’è curiosità per la ventata di novità firmata Geolier, dall’altro molti supporter esprimono già nostalgia per Decibel Bellini, voce inconfondibile delle notti europee e delle domeniche azzurre.

Il futuro dirà se questa nuova formula riuscirà a diventare parte integrante del folklore dello stadio, così come lo è stato l’urlo di Bellini.