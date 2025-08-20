Il Ministero della Cultura ha annunciato un importante piano di assunzioni con l’obiettivo di rafforzare la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Sono previsti 2.200 nuovi posti di lavoro, distribuiti tra assistenti e funzionari, per garantire servizi più efficienti e una maggiore tutela dei beni culturali.

I nuovi ruoli previsti

Nel dettaglio, il piano assunzioni prevede:

1.800 assistenti, di cui:

1.500 addetti alla vigilanza e alla sicurezza nei musei e nei siti culturali;

300 figure tecniche a supporto delle attività di manutenzione e gestione.

400 funzionari, così suddivisi:

300 bibliotecari, destinati a potenziare le biblioteche statali;

100 architetti, chiamati a intervenire nella conservazione e valorizzazione degli edifici storici e dei poli museali.

Migliorare i servizi per cittadini e imprese

“L’obiettivo del governo è migliorare la qualità dei servizi per rispondere alle domande sempre nuove di cittadini e imprese”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, citato da SkyTG24.

Il ministro ha inoltre sottolineato che queste assunzioni sono state rese possibili grazie alle risorse messe a disposizione dalle ultime manovre di bilancio e che si sta già lavorando alle trattative per i rinnovi contrattuali della tornata 2025/2027.

Un passo verso la valorizzazione del patrimonio culturale

Con queste nuove immissioni di personale, il Ministero punta a garantire una gestione più moderna ed efficiente del vasto patrimonio culturale italiano, rafforzando al tempo stesso i servizi rivolti a cittadini e imprese.