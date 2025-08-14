Durante la celebrazione per i 20 anni del Mappatella Beach, lo storico bagno pubblico di Napoli, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha ribadito l’importanza di proteggere e ampliare gli spazi di spiaggia libera. “Ci sono lidi privati che hanno superato il limite, sia nei costi che nelle restrizioni, arrivando perfino a vietare il consumo di cibo portato da casa. Napoli oggi ha più spiagge libere che in concessione, ma la sfida per il futuro è ancora aperta. Il prossimo obiettivo è rendere balneabile anche Napoli Est”, ha dichiarato Borrelli.

Una festa per la balneazione pubblica

L’evento, tenutosi sull’arenile della Rotonda Diaz, ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini e turisti. Il Mappatella Beach – ha ricordato Borrelli – è il frutto di lunghe battaglie per la difesa del mare e per garantire ai napoletani una balneazione accessibile a tutti.

Autorità e ospiti presenti

All’iniziativa hanno partecipato:

Teresa Armato, assessore comunale

Carlo Migliaccio, consigliere comunale

Francesca Rusciano, garante degli animali

Massimiliano Rosati (Caffè Gambrinus)

Gianluigi Gattordo, rappresentante di “Una Nuova Napoli”

Mario Mauriello e Carmine d’Onofrio di Europa Verde

Antonio Napoli.