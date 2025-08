La spettacolare Festa dei Gigli di Nola, simbolo della tradizione e dell’identità campana, sarà protagonista di una delle tappe del programma televisivo “Camper”, condotto da Peppone Calabrese. La trasmissione andrà in onda da oggi fino a venerdì prossimo, alle ore 12:00 su Rai Uno.

Tradizioni campane in primo piano: da Nola a Sorrento

A fare da guida nei luoghi e nelle tradizioni del territorio sarà Annalisa Baldi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di alcune delle manifestazioni popolari più suggestive della provincia di Napoli. Oltre all’imperdibile Festa dei Gigli, che ogni anno attira migliaia di visitatori nel centro storico di Nola, spazio anche alla vivace e colorata Festa del Folklore di Sorrento, altro momento di grande richiamo turistico e culturale.

Il percorso campano del programma includerà anche una tappa spirituale al Santuario di Montevergine, luogo di silenzio, raccoglimento e profonda devozione.

Un viaggio nell’Italia delle tradizioni popolari

Oltre alla Campania, “Camper” continuerà il suo viaggio tra le bellezze italiane con tappe ad Albenga, sulla costa adriatica da Ancona a Giulianova, e a Cividale del Friuli. In Puglia saranno protagoniste Canosa di Puglia e Minervino Murge, mentre in Sardegna le telecamere si accenderanno su Sedilo, in provincia di Oristano, per raccontare la suggestiva corsa devozionale di Santu Antine.