Stava ascoltando musica anni ’90 e si riprendeva alla guida, distogliendo ripetutamente lo sguardo dalla strada. È quanto emerge da un video pubblicato su YouTube circa 15 minuti prima del tragico incidente di lunedì 4 agosto sull’Autostrada A1, nel tratto valdarnese, dove un camion ha tamponato violentemente un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

Nello schianto sono morti Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Santoni, 23, e il paziente trasportato, Fabio Lovari, 75 anni. Tutti deceduti sul colpo.

Il video dell’autista: riprese durante la guida

Il filmato, già rilanciato da varie testate e canali social, mostra il camionista Fabio Mistò mentre guida e si riprende in cabina, con lo sguardo spesso rivolto in basso a destra, distogliendo l’attenzione dalla strada. La clip è una delle oltre 900 pubblicate sulla sua pagina YouTube, molte delle quali registrate durante la guida del tir.

Indagini in corso: inchiesta per omicidio stradale plurimo

Sul caso indaga la Procura di Arezzo, con il pubblico ministero Francesca Eva titolare del fascicolo. Oltre al video, la magistratura ha disposto una perizia tecnica per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Questa mattina sono state eseguite le autopsie delle tre vittime presso l’Istituto di medicina legale di Siena, a cura dell’equipe del professor Mario Gabbrielli. I risultati contribuiranno a chiarire se l’impatto sia stato immediatamente letale per tutti gli occupanti dell’ambulanza.

Il camionista è ricoverato: attesa per gli esami tossicologici

Fabio Mistò si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Careggi, a Firenze, dove sarà operato all’anca nei prossimi giorni. Gli esiti degli esami tossicologici non sono ancora noti, ma le prime evidenze sembrano escludere l’uso di alcol o droghe alla guida.

La Polizia Stradale, incaricata degli accertamenti, ha acquisito il materiale video e prosegue le indagini per determinare le responsabilità. L’ipotesi al vaglio è omicidio stradale plurimo aggravato dalla distrazione.

I funerali delle vittime: lutto cittadino a Terranuova Bracciolini

La comunità è in lutto. I funerali di Trappolini e Santoni si terranno nella centrale Piazza Prospero Prosperi di Terranuova Bracciolini, dove saranno allestite duemila sedie e un tappeto rosso per l’ultimo saluto. Le esequie si terranno:

Sabato alle 10:00, se le autopsie si concluderanno entro venerdì

In alternativa, domenica alle 10:00

Il funerale di Fabio Lovari si svolgerà nella chiesa della frazione di Campogialli, con gli stessi orari e modalità.