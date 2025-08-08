Una nuova polemica investe il Consiglio regionale della Campania dopo la pubblicazione di un video su TikTok in cui compaiono la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e l’influencer locale Angelo Napolitano, noto come “Napolitano Store”.

La scena, ripresa all’interno della sede istituzionale, mostra Napolitano sventolare una grande bandiera tricolore sulle note dell’Inno d’Italia, con in sovrimpressione la scritta “Popolo ci sei? Working in progress”.

Il video e i protagonisti

I due influencer hanno fatto visita al consigliere regionale di maggioranza Pasquale Di Fenza (Azione).

All’esterno del Consiglio, in un secondo video, dichiarano di voler “acculturarsi per capire le cose come stanno e cosa fare di buono” per i cittadini.

Tra le proposte, espresse in tono a metà tra il serio e il faceto:

Ripristino e aumento del reddito di cittadinanza

Più lavoro

Maggiore accesso alle cure e alle medicine

L’ipotesi ironica di candidarsi: “Io sindaco e tu assessore al Turismo? Facciamo scegliere al popolo?”

La reazione politica

Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Severino Nappi, ha commentato con sarcasmo la vicenda:

“Il campo largo si allarga ancora. Come pare emergere dal video, anche Rita De Crescenzo e ‘Napolitano Store’ vanno ad ingrossare le fila dell’armata Brancaleone delle sinistre unite per la poltrona. Siamo certi su chi non si aggregherà mai: la decenza, la dignità, la credibilità”.

La presa di distanza di Azione

La dirigenza regionale di Azione Campania ha diffuso una nota in cui definisce l’iniziativa:

“Esclusivamente personale, estemporanea, incomprensibile e in alcun modo condivisibile”.

Il partito ribadisce che comportamenti simili non rientrano nella linea politica basata sul rispetto delle istituzioni e sulla collegialità delle scelte.

Valori come coerenza, trasparenza e responsabilità istituzionale – si legge nella nota – sono fondanti per Azione, che si riserva di valutare eventuali provvedimenti a tutela della propria comunità politica.