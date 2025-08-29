Ed alla fine si sono rivolti a Change.org con la speranza che la richiesta di dimissioni da parte del Presidente EAV Umberto De Gregorio diventi virali. Ad oggi sono più di mille le firme ottenute in sole due settimane. Di seguito l’appello dei pendolari della Circumvesuviana:

“Siamo una comunità stremata e afflitta dai continui disastri e disservizi dei trasporti in Campania, una situazione inaccettabile per pendolari e turisti . Questo contesto di difficoltà persistente mette a repentaglio non solo la nostra mobilità quotidiana, ma anche l’incolumità dell’utente e l’economia del territorio, senza considerare che è nostro diritto ad un servizio di trasporto dignitoso e affidabile. Dieci anni fallimentari di gestione De Gregorio hanno ridotto i trasporti e non solo, purtroppo, in cenere. Proprio per questo, siamo qui a chiedere le dimissioni del presidente EAV Umberto De Gregorio.

Sotto la sua direzione, siamo testimoni di un costante declino nella qualità del servizio e della sicurezza del trasporto. Ci affidiamo a voi per far sentire forte il nostro grido di protesta e per invitare UMBERTO DE GREGORIO a rassegnare le DIMISSIONI in quanto maggiore responsabile di questo disastro politico e gestionale dei trasporti. Pertanto, chiediamo a Umberto De Gregorio, da due lustri presidente EAV, un atto di coraggio, di umiltà, di rispetto per la comunità, i lavoratori, i pendolari, i viaggiatori e le vittime innocenti dei disservizi RASSEGNANDO LE DIMISSIONI e portiamo a conoscenza delle nostre considerazioni e della nostra volontà il Presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca ed il Ministro dei trasporti Matteo Salvini “.