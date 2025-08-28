Stop imprevisto per la quarta edizione del Festival della Pizza, in corso sul lungomare nord della città di Mondragone. La serata conclusiva della manifestazione, in programma ieri, è stata infatti annullata e rinviata a data da destinarsi. La decisione è arrivata dopo un blitz dei carabinieri del Nas, che durante i controlli hanno riscontrato irregolarità e carenze igieniche in alcuni stand dei pizzaioli presenti alla kermesse.

A causa delle verifiche e delle contestazioni elevate, gli organizzatori hanno deciso di sospendere la manifestazione. Conseguentemente è stato annullato anche il concerto conclusivo di Giusy Attanasio, molto atteso dal pubblico.

Al momento non è stata ancora comunicata una nuova data per la chiusura ufficiale del festival.