Altra maxi-rissa a Giugliano. Le cause dello scontro restano ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, nel corso della rissa sarebbero intervenuti anche alcuni adulti, scesi in strada per difendere i propri figli e armati di mazze. La situazione è degenerata rapidamente, fino all’arrivo di una volante della Polizia e di una pattuglia dei Carabinieri, che hanno disperso la folla. A dare l’allarme erano stati i residenti, svegliati dalle urla provenienti dalla strada.

Una zona già segnata da episodi di violenza

Piazza Gramsci e le aree limitrofe non sono nuove a episodi simili. Lo scorso aprile la stessa zona era stata teatro di una maxi-rissa tra giovanissimi, documentata da un video girato da un residente e diffuso online.

Per fronteggiare il fenomeno, il prefetto Michele Di Bari aveva istituito a Giugliano tre “zone rosse”, con accesso limitato a soggetti pregiudicati o già segnalati alle forze dell’ordine. Una misura pensata per riportare la sicurezza in centro, poi però bocciata dal TAR Campania, che la giudicò illegittima.