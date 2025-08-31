Momenti di forte tensione ieri sera ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice, durante l’esibizione di Raphael Gualazzi. Nel corso del live, parte della struttura che sorreggeva l’impianto luci è improvvisamente ceduta, generando attimi di paura tra i presenti.

La nota dell’artista

In un comunicato ufficiale, Gualazzi e la sua band hanno rassicurato i fan:

“Stiamo bene e fortunatamente nessuno del pubblico è rimasto coinvolto”.

Il tour dell’artista non si ferma: già questa sera il pianista e cantante sarà a Galatina, per un concerto con orchestra che ha registrato il tutto esaurito.

Tra sollievo e amarezza

Se da un lato prevale il sollievo per l’assenza di conseguenze gravi, dall’altro resta il rammarico per l’accaduto. Lo staff di Gualazzi ha infatti sottolineato come episodi simili rappresentino un serio rischio sia per chi lavora sul palco sia per il pubblico che assiste agli spettacoli.